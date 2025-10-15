فریدالدین حجت‌الاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دبیرخانه ملی اقتصاد نقره‌ای و مشاغل سالمندی با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های سالمندان و توسعه مشاغل مرتبط، در استان همدان آغاز به‌کار کرد، اظهار کرد: استقرار دبیرخانه ملی اقتصاد نقره‌ای در همدان بیانگر اعتماد ملی به ظرفیت‌های بی‌نظیر این استان در حوزه سالمندی و نقطه عطفی در تبدیل چالش سالمندی به فرصتی برای توسعه پایدار است.

وی با اشاره به حرکت سریع ایران به سمت جامعه‌ای با جمعیت غالب سالمند افزود: بر پایه آمارهای رسمی، تا کمتر از دو دهه آینده از هر پنج ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود؛ این دگرگونی جمعیتی اگرچه چالش‌هایی در پی دارد، اما با سیاست‌گذاری صحیح می‌تواند به موتور محرک اقتصاد و اشتغال بدل شود.

مدیرکل بهزیستی استان همدان، اقتصاد نقره‌ای را یکی از راهبردهای کلان در این مسیر دانست و گفت: در این الگو دو محور موازی دنبال می‌شود؛ نخست، استفاده از توان و تجربه سالمندان در قالب تعاونی‌های فرزانگان بر اساس سند ملی اشتغال سالمندان، و دوم، ایجاد کسب‌وکارهای جدید در حوزه‌های مراقبت، سلامت، گردشگری و فناوری برای خدمت‌رسانی به این قشر که خود زمینه‌ساز ایجاد اشتغال برای نسل جوان خواهد بود.

حجت‌الاسلامی همچنین از تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های صنایع‌دستی سالمندان، گردشگری سلامت، مشاغل دیجیتال و کارآفرینی اجتماعی با مشارکت دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد خبر داد و بیان کرد: در همین راستا، نمایشگاه گنجینه‌های نقره‌ای همدان در هفته سالمند با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور افتتاح شد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه سالمندان گنجینه‌های خرد و تجربه این سرزمین‌اند، عنوان کرد: دبیرخانه ملی اقتصاد نقره‌ای در همدان صرفاً یک ساختار اداری نیست، بلکه کانونی برای جوشش ایده‌ها، توانمندسازی و الگوسازی در سطح ملی است و همدان می‌تواند الگوی جامعه‌ای باشد که در آن هر سالمند، یک سرمایه تلقی می‌شود.