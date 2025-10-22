رئیس شورای شهر بوشهر: مدیریت یکپارچه شهری حلقه مفقوده شهرها است

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی نیا صبح چهارشنبه در نشست کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر با رئیس اورژانس استان بوشهر اظهار کرد: نجات یک شهروند در زمان طلایی قطعاً پیشگیری از هزینههای کمتر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مدیریت یکپارچه شهری حلقه مفقوده شهرها است گفت برای داشتن توسعه متوازن و شهر پویا باید همه مجموعه خدمات فراهم شود.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با تاکید بر حساسیت و اهمیت خدمات فوریتهای پزشکی، گفت: اورژانس کاری حساس و مهم است و توسعه پایگاههای آن نیاز ضروری شهر بوشهر محسوب میشود از همین رو اختصاص دو مکان جهت پایگاه اورژانس در ایستگاه مرکزی آتش نشانی در خیابان مطهری و ایستگاه پیش بینی شده در گذر شهید گرد دیده شده است.
زندی نیا ادامه داد: قطعاً توسعه پایگاههای اورژانس منجر به سرعت بالای کیفیت خوب خدمات و رضایت مندی همشهریان خواهد شد و شورا و شهرداری قطعاً از این امر حمایت میکند.
