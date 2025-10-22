کثیرلو:وقت اداری در اردبیل باید صرف رسیدگی به امور مردم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو صبح چهارشنبه در نشست هماندیشی وعاظ و خطبای اردبیل اظهار کرد: موفقیتهای بهدستآمده در دادگستری اردبیل و کسب عنوان «مدیر برتر ملی» مرهون تلاش و زحمات تمامی کارکنان و نتیجه برنامهریزی دقیق و اجرای منسجم آن در بخشهای مختلف قضائی و اداری است.
وی با اشاره به بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارائه خدمات قضائی به مردم، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و تولید محتوای متناسب با نیازهای جامعه را از ضرورتهای امروز دانست و افزود: مقابله با تهاجم فرهنگی مستلزم حضور فعال دستگاه قضائی و همکاری سایر نهادهای فرهنگی از جمله جامعه روحانیت است.
رئیسکل دادگستری استان اردبیل با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی دستگاه قضائی استان حرکت در مسیر سند تحول و تعالی قضائی است، تصریح کرد: دادگستری استان از انتقادهای سازنده و پیشنهادهای کاربردی در جهت بهبود روند خدمترسانی به مردم استقبال میکند.
وی اولویت انجام امور مردم را از اصول کاری دستگاه قضائی دانست و تصریح کرد: جلسات داخلی میتواند پس از پایان وقت اداری برگزار شود، چراکه وقت اداری باید صرف رسیدگی به امور مردم شود، که در این راستا با ابتکار و برنامه ریزی صورت گرفته ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری استان بهصورت روزانه برگزار میشود.
رئیسکل دادگستری استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضلات اجتماعی از جمله افزایش پروندههای طلاق، دعاوی مربوط به تقسیم ترکه، مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، خواستار همکاری و اهتمام جدی جامعه روحانیت برای کاهش این آسیبها از طریق ارتقای آگاهیهای عمومی و ترویج قانونمداری شد.
وی همچنین ترویج حقوق شهروندی، امیدآفرینی در جامعه و ارتقای فرهنگ صلح و سازش را از موضوعات بسیار مهم در جامعه دانست و بر اجرای مستمر و مداوم برنامههای فرهنگی برای ارتقا این شاخصها در سطح استان از سوی نهادهای فرهنگی تأکید کرد.
