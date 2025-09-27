  1. استانها
  2. اردبیل
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۲

کثیرلو: مجازات جایگزین حبس برای متخلفان زیست‌محیطی در بیله‌سوار

کثیرلو: مجازات جایگزین حبس برای متخلفان زیست‌محیطی در بیله‌سوار

اردبیل- رئیس کل دادگستری استان اردبیل از مجازات جایگزین حبس برای متخلفان زیست محیطی در شهرستان بیله سوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو اظهار کرد: بر اساس رأی صادره از دادگستری شهرستان بیله‌سوار هشت نفر از متخلفان زیست‌محیطی در این شهرستان به کاشت ۸۰ اصله درخت محکوم شدند.
وی گفت: این افراد به دلیل سوزاندن کاه و کلش در اراضی کشاورزی، به جای تحمل حبس، هر کدام مکلف شدند ۱۰ اصله درخت در محل وقوع آتش‌سوزی غرس کنند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: این اقدام در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون هوای پاک و با هدف جبران خسارت‌های وارده به محیط‌زیست و افزایش پوشش گیاهی منطقه صورت گرفته است.
وی گفت: دستگاه قضائی در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از رویکرد اصلاحی و پیشگیرانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه در حوزه جرایم زیست‌محیطی را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس، به حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز کمک می‌کند.
کد خبر 6603771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها