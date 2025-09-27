کثیرلو اظهار کرد: بر اساس رأی صادره از دادگستری شهرستان بیله‌سوار هشت نفر از متخلفان زیست‌محیطی در این شهرستان به کاشت ۸۰ اصله درخت محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت‌الاسلام حسیناظهار کرد: بر اساس رأی صادره از دادگستری شهرستانهشت نفر از متخلفان زیست‌محیطی در این شهرستان به کاشت ۸۰ اصله درخت محکوم شدند.

وی گفت: این افراد به دلیل سوزاندن کاه و کلش در اراضی کشاورزی، به جای تحمل حبس، هر کدام مکلف شدند ۱۰ اصله درخت در محل وقوع آتش‌سوزی غرس کنند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: این اقدام در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون هوای پاک و با هدف جبران خسارت‌های وارده به محیط‌زیست و افزایش پوشش گیاهی منطقه صورت گرفته است.

وی گفت: دستگاه قضائی در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از رویکرد اصلاحی و پیشگیرانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه در حوزه جرایم زیست‌محیطی را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس، به حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز کمک می‌کند.