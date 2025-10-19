به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو ظهر یک شنبه در نشست با دادستان و قضات اردبیل با اشاره به موفقیت‌های اخیر دستگاه قضائی استان اردبیل اظهار کرد: این توفیق را مرهون اتخاذ رویکرد برنامه‌محور، بهره‌گیری بهینه از فناوری اطلاعات و تلاش‌های همه کارکنان دستگاه قضائی هستیم.

وی افزود: موفقیت‌های حاصل‌شده نتیجه تلاش جمعی همکاران در قالب فعالیت‌های درون‌سازمانی و تعامل و هماهنگی‌های برون‌سازمانی است و این همدلی و هم‌افزایی باید تداوم یابد.

رئیس‌کل دادگستری استان در ادامه بر استمرار اقدامات برنامه‌محور، توسعه استفاده از دادرسی‌های الکترونیکی، تسریع و دقت در رسیدگی‌ها، اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نیز اهتمام ویژه محاکم در گسترش فرهنگ صلح و سازش و صدور آرای متقن قضائی تأکید کرد.

وی همچنین خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی به‌منظور ارتقای سطح بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضائی شد.

گزارش اقدامات و بحث و تبادل نظر دادستان مرکز استان، معاونین قضائی و برخی از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی از دیگر برنامه‌های این نشست بود.

در پایان این نشست، از تعدادی از رؤسای حوزه‌های قضایی استان به پاس اهتمام در تحقق سیاست‌های تحول و تعالی قوه قضاییه و اجرای برنامه‌ی عملیاتی و همکاری مؤثر در برگزاری جشن گلریزان ماه مبارک رمضان با اهدای لوح تقدیر تجلیل به‌عمل آمد.