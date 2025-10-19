  1. استانها
  2. اردبیل
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

کثیرلو:فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی اردبیل مورد توجه قرار گیرد

کثیرلو:فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی اردبیل مورد توجه قرار گیرد

اردبیل- رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل گفت: لازم است دوره‌های آموزشی تخصصی به‌منظور ارتقای سطح بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی اردبیل برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو ظهر یک شنبه در نشست با دادستان و قضات اردبیل با اشاره به موفقیت‌های اخیر دستگاه قضائی استان اردبیل اظهار کرد: این توفیق را مرهون اتخاذ رویکرد برنامه‌محور، بهره‌گیری بهینه از فناوری اطلاعات و تلاش‌های همه کارکنان دستگاه قضائی هستیم.

وی افزود: موفقیت‌های حاصل‌شده نتیجه تلاش جمعی همکاران در قالب فعالیت‌های درون‌سازمانی و تعامل و هماهنگی‌های برون‌سازمانی است و این همدلی و هم‌افزایی باید تداوم یابد.

رئیس‌کل دادگستری استان در ادامه بر استمرار اقدامات برنامه‌محور، توسعه استفاده از دادرسی‌های الکترونیکی، تسریع و دقت در رسیدگی‌ها، اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نیز اهتمام ویژه محاکم در گسترش فرهنگ صلح و سازش و صدور آرای متقن قضائی تأکید کرد.

وی همچنین خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی به‌منظور ارتقای سطح بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضائی شد.

گزارش اقدامات و بحث و تبادل نظر دادستان مرکز استان، معاونین قضائی و برخی از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی از دیگر برنامه‌های این نشست بود.

در پایان این نشست، از تعدادی از رؤسای حوزه‌های قضایی استان به پاس اهتمام در تحقق سیاست‌های تحول و تعالی قوه قضاییه و اجرای برنامه‌ی عملیاتی و همکاری مؤثر در برگزاری جشن گلریزان ماه مبارک رمضان با اهدای لوح تقدیر تجلیل به‌عمل آمد.

کد خبر 6627186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها