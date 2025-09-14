  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۴

قضات با وجدان کاری، سرمایه اصلی دستگاه عدالت هستند



اردبیل_رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت:قضات با وجدان کاری و مهارت بالا، سرمایه اصلی دستگاه عدالت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو ظهر یکشنبه در جمع نشست هم‌اندیشی اعضای هیأت نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، اظهار کرد: ضرورت پایبندی قضات به احکام و ارزش‌های اسلامی و اخلاقی ضروری است.

وی افزود: رعایت حسن خلق، رعایت شئون قضائی در رفتار و کلام و همچنین نظم و انضباط اداری از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که بایستی رعایت شود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: همچنین علاقه‌مندی و وجدان کاری، دانش، مهارت و شم قضائی از ارکان اساسی در ایفای مسئولیت‌های خطیر قضات است و اهمیت کمیت و کیفیت در رسیدگی‌ها مهم می‌باشد.

