عفو رهبری شامل حال ۱۰۷۸ محکوم در اردبیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در اجرای عفو و رأفت اسلامی با دستور رهبر معظم انقلاب، تعداد ۱۰۷۸ نفر از محکومان در استان اردبیل مشمول عفو قرار گرفتند.
وی افزود: این اقدام جلوهای از رأفت اسلامی و نگاه انسانی نظام برای بازگشت زندانیان به جامعه و کاهش مشکلات خانوادههای آنان است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: دادگستری استان اردبیل همواره اجرای سیاستهای تحولی قوه قضائیه در زمینه کاهش جمعیت کیفری و حمایت از باز اجتماعی شدن زندانیان را در اولویت قرار داده و این عفو نیز میتواند زمینهای مناسب برای بازگشت مجدد محکومان به مسیر صحیح زندگی باشد.
کثیرلو همچنین از تلاشهای شبانهروزی و کار جهادی قضات، کارکنان دادسرا و مسئولان زندانهای استان در شناسایی مشمولان و اجرای دقیق و سریع این عفو قدردانی کرد و افزود: این همراهی و تلاشها نقش مهمی در تحقق هرچه بهتر اهداف این طرح داشته است.
