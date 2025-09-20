وکالت امانتی الهی و جایگاهی رفیع در نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام کثیرلو، در مراسم تحلیف و اعطای پروانه کارآموزی وکلای جدید مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در اردبیل با قدردانی از حضور دکتر عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و هیئت همراه، اظهار کرد: وکالت یکی از عالی‌ترین جایگاه‌ها در نظام اسلامی است، که در قرآن کریم و روایات اهل‌بیت (ع) نیز مکرراً بر امانتداری و اجرای عدالت تأکید شده و وکیل هم باید این رسالت را به بهترین شکل به انجام برساند.

وی با اشاره به شاخصه‌های مهم وکیل گفت: شجاعت در بیان حق و ایستادگی در برابر ظلم، رعایت اخلاق حرفه‌ای، امانتداری در اسرار مردم و تلاش برای علم‌آموزی مستمر از ویژگی‌های اساسی یک وکیل موفق است.

رئیس‌کل دادگستری اردبیل با تأکید بر ضرورت آشنایی وکلا با فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند، نسل جدید وکلا باید با دانش روز مجهز شود تا بتوانند در عرصه‌های ملی و بین‌المللی مدافع حقوق مردم باشند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد وکلای جدید با رعایت اصول اخلاقی، علمی و معنوی در مسیر عدالت‌خواهی و خدمت به مردم استان اردبیل و کشور موفق باشند.

گفتنی است در این مراسم ۲۴۰ نفر مراسم تحلیف خود را انجام داده و مشغول وکالت در استان خواهند شد.