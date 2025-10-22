اعزام تیم خونگیری انتقال خون کرمانشاه به کنگاور

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین ذخایر خونی و تسهیل دسترسی مردم شهرستانها به خدمات اهدای خون، تیم خونگیری ادارهکل انتقال خون کرمانشاه روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در شهرستان کنگاور مستقر خواهد شد.
وی افزود: این اقدام در قالب برنامههای مستمر انتقال خون استان بهمنظور گسترش فرهنگ نوعدوستی و مشارکت مردمی در نجات جان بیماران انجام میشود و از عموم شهروندان نیکوکار کنگاوری دعوت میشود با حضور در محل ساختمان انتقال خون این شهرستان، در این حرکت انساندوستانه مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به شعار «نجات جان سه بیمار = چند دقیقه از وقت شما» تأکید کرد: هر واحد خون اهدایی میتواند بهطور مستقیم جان سه بیمار نیازمند را نجات دهد و اهمیت این عمل خداپسندانه در شرایط فعلی نظام سلامت دوچندان است.
میرزاده در پایان یادآور شد: اهداکنندگان محترم لازم است کارت ملی یا شناسنامه عکسدار به همراه داشته باشند تا مراحل اهدا بهصورت دقیق و سریع انجام گیرد.
وی ضمن قدردانی از همراهی همیشگی مردم استان کرمانشاه، ابراز امیدواری کرد: با استمرار این پویشهای میدانی، میزان ذخایر خونی در استان به سطح مطلوب و پایدار برسد.
