مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم برنامههای اهدای خون در مناطق مختلف استان اظهار کرد: تیم سیار خونگیری اداره کل انتقال خون کرمانشاه روز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان پاوه مستقر خواهد شد.
وی افزود: محل استقرار این تیم در اورژانس قدیم بیمارستان قدس پاوه خواهد بود و شهروندان نوعدوست پاوهای میتوانند از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ ظهر برای اهدای خون به این محل مراجعه کنند.
میرزاده با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در تأمین ذخایر خونی استان گفت: اهدای خون، نجات جان انسانهاست و هر واحد خون میتواند زندگی چند بیمار را از مرگ نجات دهد. امیدواریم مردم شریف پاوه همچون همیشه با حضور پرشور در این برنامه، یاریگر بیماران نیازمند باشند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به شعار «با قطرهای خون، جانی دوباره ببخش» خاطرنشان کرد: این طرح با هدف ترویج فرهنگ انساندوستانه اهدای خون و تسهیل دسترسی مردم مناطق دوردست به خدمات انتقال خون اجرا میشود.
وی همچنین یادآور شد: همراه داشتن کارت ملی برای اهدای خون الزامی است و همکاران ما از ساعت ۸:۳۰ صبح آماده پذیرایی و ثبتنام اهداکنندگان عزیز خواهند بود.
میرزاده در پایان از همکاری مردم پاوه، مسئولان بیمارستان قدس و کادر درمانی این مرکز در برپایی ایستگاه خونگیری قدردانی کرد و گفت: استان کرمانشاه همواره از استانهای پیشتاز در عرصه اهدای خون بوده و مردم این خطه بارها در شرایط بحرانی با نوعدوستی خود جان صدها بیمار را نجات دادهاند.
نظر شما