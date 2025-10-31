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۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۶

استقرار تیم خونگیری انتقال خون کرمانشاه در سنقر

استقرار تیم خونگیری انتقال خون کرمانشاه در سنقر

کرمانشاه – مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم خونگیری سیار این اداره‌کل در شهرستان سنقر در روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم خونگیری انتقال خون استان کرمانشاه روز شنبه (۱۰ آبان‌ماه) از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در میدان شهید دکامی شهرستان سنقر مستقر خواهد بود.

وی افزود: هدف از اجرای این برنامه، تسهیل دسترسی هم‌استانی‌های نوع‌دوست سنقری به خدمات اهدای خون و تأمین نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی در سطح استان است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه ضمن قدردانی از مشارکت مردم نوع‌دوست سنقر، از شهروندان واجد شرایط خواست تا با حضور در محل استقرار تیم خونگیری، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند و با اهدای خون خود، نجات‌بخش جان بیماران نیازمند باشند.

کد مطلب 6640584

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