مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار خونگیری اداره‌کل انتقال خون استان کرمانشاه روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ تا ۱۲ در محل بیمارستان الزهرا (س) شهرستان گیلان‌غرب مستقر خواهد بود و آماده پذیرش و خونگیری از مردم شریف این شهرستان است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در طرح‌های اهدای خون افزود: اهدای خون اقدامی ارزشمند برای نجات جان بیماران نیازمند است و هر واحد خون می‌تواند جان سه بیمار را نجات دهد. از این رو نقش مردم در تأمین پایدار ذخایر خونی حیاتی و بی‌بدیل است.

میرزاده همچنین تأکید کرد: همراه داشتن کارت ملی برای اهداکنندگان الزامی است و تمامی مراحل خونگیری با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی انجام می‌شود تا اهدای خون در محیطی ایمن و مطمئن صورت گیرد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از مردم نوع‌دوست و نیکوکار گیلان‌غرب خواست با حضور پرشور خود در این برنامه، همچون گذشته یاریگر بیماران نیازمند باشند و با این عمل انسان‌دوستانه به چرخه نجات جان انسان‌ها کمک کنند.

گفتنی است طرح‌های خونگیری سیار اداره‌کل انتقال خون استان کرمانشاه به‌صورت مستمر در شهرستان‌های مختلف اجرا می‌شود تا امکان مشارکت هرچه بیشتر مردم در تأمین ذخایر خونی فراهم شود.