۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۷

عباس نژاد: بیش از ۲۳ میلیون تُن کالا از بندر شهید رجایی صادر شد

بندرعباس-مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: بیش از ۲۳ میلیون و ۶۳۷ هزار تُن انواع کالا از ابتدای سال‌جاری تا پایان شهریورماه از بندر شهید رجایی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد روز چهارشنبه در خصوص آمار ۶ ماهه صادرات انواع کالا از بندر شهید رجایی افزود: در این بازه زمانی در مجموع ۳۶ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۹۹۷ تُن کالا در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شد که بیش از ۲۳ میلیون و ۶۳۷ تُن آن کالای صادراتی بوده است.

وی ادامه داد: از مجموع کالای صادراتی ۱۹ میلیون و ۷۱۳ هزار تن مربوط به صادرات غیرنفتی و سه میلیون و ۹۲۴ هزار و ۱۵۶ تُن کالای نفتی بوده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به افزایش ۱۴ درصدی صادرات کالا در بخش غیرنفتی، میزان واردات کالا در این بخش را چهار میلیون و ۳۷ هزار و ۱۳۲ تُن اعلام کرد.

عباس‌نژاد گفت: در این مدت کالاهایی شامل آهن‌آلات و مواد معدنی شامل سنگ آهن، بریکت، آهن اسفنجی، گنداله آهن به کشورهای هدف صادر شده است.

وی میزان ترانزیت غیرنفتی انواع کالا در این بازه زمانی را نیز پنج میلیون و ۱۲۶ هزار و ۶۶۰ تُن اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد افزایش ثبت شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اضافه کرد: در ۶ ماهه سال‌جاری، در مجموع ۷۵۱ فروند شناور غیرکانتینری و غیرنفتی نیز در اسکله‌های بندر شهید رجایی پهلودهی شد.

