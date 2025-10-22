یوتیوب از کاربرانش در برابر دیپ فیک محافظت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، هنگامیکه برای نخستین بار ابزارهای هوش مصنوعی در وب ارتقا یافتند، نگرانی درباره تولید دیپ فیک ها به سرعت همراه آنها افزایش یافت.

اکنون که چنین فناوری‌هایی مانند سورا۲ متعلق به اوپن ای آی که به تازگی منتشر شده اند، قدرتمندتر می‌شوند و به طور وسیع‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند، چه افراد مشهور و چه افراد عادی ممکن است بخواهند کنترل بیشتری بر محافظت از تصاویر خود داشته باشند.

یوتیوب سال گذشته ابزار ردیابی شباهت را معرفی کرد و اکنون برای مقابله با دیپ فیک های ناخواسته و حذف آنها از پلتفرم خود راه اندازی آن را آغاز کرده است.

قابلیت ردیابی شباهت هم اکنون برای اعضای طرح «یوتیوب پارتنر» ارائه می‌شود.

این ابزار فقط می‌تواند مواردی که در آن صورت فرد با هوش مصنوعی تغییر کرده را شناسایی کند بنابراین مواردی که صدای فرد بدون رضایت وی تغییر کرده با این ویژگی ردیابی نمی‌شود.

افراد برای استفاده از این قابلیت باید کارت شناسایی دولتی خود و یک ویدئوی سلفی کوتاه را در یوتیوب ارائه کنند تا هویت آنها احراز شود. علاوه بر آن کاربران باید منبع اطلاعات را برای بررسی در اختیار این ویژگی قرار دهند. از آنجا که ویژگی مذکور مشابه قابلیت شناسه محتوای یوتیوب برای یافتن فایل‌های صوتی دارای حق چاپ، اسکن ویدئوهای آپلود شده برای یافتن موارد منطبق احتمالی عمل می‌کند، فرد می‌تواند آنها را بررسی و ویدئوهای متخلف را برای حذف علامت‌گذاری کند.