یوتیوب ۲۴ میلیون دلار غرامت به رئیس جمهور آمریکا می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس جمهور آمریکا به دلیل تعلیق حساب کاربری اش در این پلتفرم پس از شورش در واشنگتن در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی از یوتیوب شکایت کرده بود.

با انجام این تسویه گوگل آخرین مورد از سه شرکت بزرگ فناوری خواهد بود که شکایت هایی که دونالد ترامپ در جولای ۲۰۲۱ میلادی ثبت و آنها را به ساکت کردن ناعادلانه دیدگاه های محافظه کاران متهم می کرد، حل و فصل می کند.

رئیس جمهور فعلی آمریکا در جولای ۲۰۲۱ میلادی از توئیتر (ایکس فعلی)، شرکت متا و گوگل به همراه مدیران ارشدشان شکایت کرده بود. براساس تسویه ای که یوتیوب انجام داده، ۲۲ میلیون دلار از جانب ترامپ به Trust for the National Mall یک بنیاد ناسودآور که طبق شکایت به ساخت سالن ۲۰۰ میلون دلاری که رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید می پردازد، اختصاص خواهد یافت.

ساخت این سازه ۸۳۶۱.۲۷ مترمربعی بسیار سریع تر از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۹ میلادی تکمیل خواهد شد.

بقیه مبلغ تسویه نیز به شاکیان دیگر پرونده از جمله اتحادیه محافظه کاران آمریکایی و نائومی ولف نویسنده آمریکایی تعلق می گیرد. یوتیوب با انجام این تسویه از اعتراف به اشتباه خودداری کرد و براساس شرایط تسویه هیچ تغییراتی در محصول یا سیاست ها انجام نمی دهد.

هرچند ترامپ حساب کاربری اش در یوتیوب را در ۲۰۲۱ از دست نداد، اما اجازه آپلود کردن ویدئوهای جدید نداشت. این حساب کاربری در ۲۰۲۳ میلادی احیا شد.

شرکت متا در ماه ژانویه سال جاری میلادی توافق کرد ۲۵ میلیون دلار و ایکس نیز در فوریه توافق کرد حدود ۱۰ میلیون دلار برای تسویه شکایت های ترامپ بپردازند.