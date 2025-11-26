  1. استانها
  2. کرمان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

فرحبخش: دانش‌آموزان محور تحقق برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» هستند

فرحبخش: دانش‌آموزان محور تحقق برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» هستند

کرمان- مدیرکل آموزش و پرورش کرمان گفت: دانش‌آموزان به‌ عنوان نیروی محرکه اصلی برنامه لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ هستند و تحقق این برنامه بزرگ توسعه‌ای وابسته به تلاش آنها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرحبخش، با اشاره به نقش محوری دانش‌آموزان در اجرای برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» گفت: آینده این طرح بزرگ توسعه‌ای در گرو تلاش، خلاقیت و مشارکت دانش‌آموزان است و آموزش و پرورش وظیفه دارد زمینه‌های لازم برای شکوفایی استعدادهای آنان را فراهم کند.

وی از دانش‌آموزان به‌عنوان نیروی محرکه اصلی برنامه لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ نام برد و افزود: تحقق این برنامه بزرگ توسعه‌ای وابسته به تلاش دانش‌آموزان است.

وی تاکید کرد: مدارس به‌عنوان کانون شکوفایی، بستری برای تربیت نسل خلاق و اندیشمند فراهم می‌کنند.

فرحبخش، با تقدیر از توجه ویژه استاندار کرمان به حوزه آموزش و پرورش افزود: حمایت‌های استاندار در پیوند دادن آموزش با توسعه گردشگری و فرهنگی استان، فرصت ارزشمندی برای مدارس و دانش‌آموزان ایجاد کرده است تا در مسیر معرفی ظرفیت‌های کرمان به جهان نقش‌آفرینی کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان بر برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی در قالب این برنامه در راستای آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ و میراث بومی استان کرمان تاکید کرد تا در آینده به سفیران فرهنگی کرمان در سطح ملی و جهانی تبدیل شوند.

کد خبر 6668782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها