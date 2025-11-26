به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرحبخش، با اشاره به نقش محوری دانشآموزان در اجرای برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» گفت: آینده این طرح بزرگ توسعهای در گرو تلاش، خلاقیت و مشارکت دانشآموزان است و آموزش و پرورش وظیفه دارد زمینههای لازم برای شکوفایی استعدادهای آنان را فراهم کند.
وی از دانشآموزان بهعنوان نیروی محرکه اصلی برنامه لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ نام برد و افزود: تحقق این برنامه بزرگ توسعهای وابسته به تلاش دانشآموزان است.
وی تاکید کرد: مدارس بهعنوان کانون شکوفایی، بستری برای تربیت نسل خلاق و اندیشمند فراهم میکنند.
فرحبخش، با تقدیر از توجه ویژه استاندار کرمان به حوزه آموزش و پرورش افزود: حمایتهای استاندار در پیوند دادن آموزش با توسعه گردشگری و فرهنگی استان، فرصت ارزشمندی برای مدارس و دانشآموزان ایجاد کرده است تا در مسیر معرفی ظرفیتهای کرمان به جهان نقشآفرینی کنند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان بر برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی در قالب این برنامه در راستای آشنایی دانشآموزان با فرهنگ و میراث بومی استان کرمان تاکید کرد تا در آینده به سفیران فرهنگی کرمان در سطح ملی و جهانی تبدیل شوند.
