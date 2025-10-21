  1. استانها
  2. اردبیل
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸

جباری:تکمیل زنجیره تولید تا فروش، کلید شکوفایی صنایع‌دستی استان‌ها است

اردبیل-مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: در راستای شکوفایی صنایع‌دستی استان‌ها نیازمند تکمیل زنجیره تولید تا فروش هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری ظهر سه‌شنبه در مراسم آغازین همایش معاونان صنایع‌دستی کشور در شهر سرعین، اظهار کرد: در راستای شکوفایی صنایع‌دستی استان‌ها نیازمند تکمیل زنجیره تولید تا فروش محصولات این حوزه هستیم.

وی افزود: توسعه قطب‌های تولید منطقه‌ای و ارتباط دادن آنها با مراکز مصرف و فروش می‌تواند این زنجیره را کامل کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تاکید کرد: فقدان نظام آموزش اثربخش صنایع‌دستی و فراموشی شیوه‌های آموزشی استاد شاگردی در کنار کمبود محیط‌های آموزشی و مواد اولیه در دهه‌های اخیر علاوه بر موضوع فروش بر تولید صنایع‌دستی نیز تأثیر داشته است.

جباری با اشاره بر تمرکز استان اردبیل به هردو مقوله تولید و فروش محصولات صنایع‌دستی، ادامه داد: ما یازده مرکز آموزش مستقل در شهرستان‌های استان و پنج مجموعه نمایشگاهی در کنار دو بازارچه صنایع‌دستی و دو شهر ملی صنایع‌دستی در استان اردبیل داریم که توانایی ایجاد یک زنجیره کامل را دارند.

وی تصریح کرد: این زنجیره باید با سایر استان‌ها و کشورهای همسایه در ارتباط قرار بگیرد که در این زمینه هم‌افزایی داخلی و ایجاد زمینه صادرات از اهمیت برخوردار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل خاطرنشان کرد: برگزاری همایش معاونان صنایع‌دستی کشور همزمان با پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی اردبیل فرصتی برای ایجاد هم‌افزایی و برنامه‌ریزی برای آینده‌ای بهتر در صنایع‌دستی کشور است.

