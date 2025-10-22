به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های پدل قهرمانی آسیا به میزبانی دوحه قطر در دو بخش آقایان و بانوان در حال برگزاری است و ملی‌پوشان ایران با درخشش خود در مرحله گروهی صعود به نیمه‌نهایی را قطعی کردند.

در بخش مردان تیم ملی پدل کشورمان با پیروزی قاطع ۳ بر صفر برابر لبنان دومین برد خود را به دست آورد تا به این شکل صعود ایران به نیمه‌نهایی مسجل شود.

در بخش بانوان نیز تیم ملی پدل ایران در دومین دیدار خود با نتیجه ۳ بر صفر مقابل عربستان به پیروزی رسید و صعودش به نیمه‌نهایی را قطعی کرد.

ملی‌پوشان کشورمان امروز برای تعیین صدرنشین گروه خود به مصاف امارات خواهند رفت. در سوی دیگر جدول نیز تیم‌های قطر و استرالیا رقابت خواهند کرد.

تیم ملی پدل بانوان کشورمان هم امروز برای تعیین صدرنشینی گروه خود به مصاف ژاپن خواهد رفت.

هدایت تیم ملی پدل ایران تیاگو سانتوس به عهده دارد و محمدرضا گلزار نیز به عنوان سرپرست تیم ملی را در این مسابقات همراهی می‌کند.