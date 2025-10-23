  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

صعود تیم ملی پدل بانوان ایران به فینال قهرمانی آسیا

تیم ملی پدل بانوان ایران با شکست اندونزی جواز حضور در فینال پدل قهرمانی آسیا را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، رقابت‌های پدل قهرمانی آسیا در شرایطی به میزبانی دوحه قطر در دو بخش آقایان و بانوان و با حضور مدعیان این قاره در حال برگزاری است که تیم پدل بانوان کشورمان لحظاتی پیش با برتری مقابل اندونزی، یکی از تیم‌های فینالیست این مسابقات لقب گرفت.

در اولین بازی صبا نجفی و حنانه یعقوب زاده برای ایران به میدان رفتند که این بازی با نتایج مشابه ۶ بر ۲ به سود ایران خاتمه یافت، در بازی دوم زهرا کهریزی و صحابه فرد برابر تیم اندونزی قرار گرفتند که این بازی نیز با برتری ۷ بر ۶ و ۶ بر ۴ به سود بانوان ایران به پایان رسید تا ایران به عنوان یکی از فینالیست‌های این مسابقات معرفی شود.

دیگر بازی این مرحله برای مشخص شدن فینالیست دوم بین تیم‌های زنان ژاپن و استرالیا با تساوی یک بر یک در حال برگزاری است.

در بخش پسران نیز تیم ایران با قبول شکست ۲ بر صفر مقابل قطر به دیدار رده بندی رفت و برای کسب سوم باید در انتظار نتیجه بازی استرالیا و امارات باشد. این بازی نیز با تساوی یک بر یک در حال برگزاری است.

فریبا جلیل خانی

