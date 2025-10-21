  1. ورزش
دختران پدل ایران با اقتدار عربستان را شکست دادند

تیم ملی پدل دختران ایران با برتری ۳ بر صفر مقابل عربستان دومین برد متوالی خود در پدل قهرمانی آسیا را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های پدل قهرمانی آسیا در دو بخش بانوان و آقایان به میزبانی دوحه قطر و با حضور برترین تیم‌های قاره در حال برگزاری است. در ادامه این مسابقات تیم پدل دختران ایران در دومین دیدار خود موفق شد با برتری قاطع ۳ بر صفر مقابل عربستان به پیروزی دست یابد.

ملی پوشان کشورمان پیش از این برابر امارات نیز به پیروزی رسیده بودند.

تیم مردان پدل ایران نیز از ساعتی پیش در دومین دیدار خود برابر لبنان به میدان رفته است. این تیم روز گذشته در گام نخست موفق شده بود اردن را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.

