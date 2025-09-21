  1. ورزش
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

رونمایی از تیم ملی پدل ایران برای قهرمانی آسیا

رونمایی از تیم ملی پدل ایران برای قهرمانی آسیا

اسامی تیم ملی پدل مردان و زنان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، با اعلام کادر فنی تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران اسامی نفرات ملی پوش کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد.

این مسابقات از ۲۵ مهرماه در شرایطی به میزبانی قطر برگزار خواهد شد که طی آن تیم‌های ملی مردان و زنان کشورمان در این رویداد به میدان می‌روند.

با اعلام تیاگو، فرساد شاهی (کاپیتان)، حامی گلستان، آریا روغنی، آرشام مرادی، کیارش سوری، امیرسینا صالح، امیرمحمد جمشیدی و سجاد زارعیان نفرات اعزامی کشورمان به قطر هستند.

محمدرضا گلزار به عنوان سرپرست و داریوش صابر نیز به عنوان مربی این تیم را همراه خواهند کرد. مسعود کارخانه (مربی بدنساز)، سهراب حسین زاده (کمک مربی)، شاهین خرازچی (مدیر تیم‌های ملی) و رضا هوشمند (رسانه) سایر نفرات این تیم را تشکیل می‌دهند.

همچنین تیم دختران ایران با هدایت صحابه فرد به عنوان مربی، بازیکن با این نفرات به میدان می‌رود. زهرا کهریزی، ندا تقی پور، صبا نجفی، حنانه یعقوب زاده، هانیه صادقی، سروناز کماسی، کیمیا مناجاتی با سرپرستی ملیکا شهاب به این رویداد اعزام خواهند شد.

فریبا جلیل خانی

