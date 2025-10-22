به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضازاده صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست اردبیل اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست شهرستان و منطقه حاتم مشهسی بهعنوان اولویت برنامهها باشد
وی ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه محیط زیست و محیطبانان، کار در حوزه محیط زیست را سخت و طاقتفرسا دانست و افزود: با توجه به ماهیت بیرونی و میدانی فعالیتهای محیطبانی، باید توجه ویژهای به مسائل رفاهی، ایمنی و معیشتی این قشر زحمتکش صورت گیرد.
رضازاده در ادامه بر لزوم اجرای طرحهای گردشگری در منطقه مشگینشهر با رعایت کامل ضوابط و معیارهای زیستمحیطی تأکید کرد.
نماینده مشگینشهر همچنین با اشاره به مشکلات حوزه پسماند در این شهرستان، خواستار توجه جدی به مدیریت صحیح پسماند، بازیافت و تولید کمپوست شد و افزود: احداث تأسیسات لازم در این حوزه میتواند ضمن کاهش آلودگی، به اشتغالزایی نیز کمک کند.
در ادامه این جلسه، کیومرث سفیدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، گزارشی از وضعیت محیط زیست انسانی و طبیعی استان بهویژه شهرستان مشگینشهر ارائه کرد و با اشاره به نقش حاکمیتی و نظارتی این اداره کل، بر لزوم برخورد با آلایندهها و صیانت از محیط زیست تأکید نمود.
وی با اشاره به مشکلات زیستمحیطی مشگینشهر در حوزه مدیریت پسماند و تصفیهخانه فاضلاب، خواستار تعامل و همافزایی بین بخشی برای رفع این چالشها شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همچنین کوه سبلان را بهعنوان یکی از آثار طبیعی ملی و میراثهای ارزشمند کشور دانست و بر ضرورت حفاظت و مدیریت پایدار این منطقه تأکید کرد.
در پایان این نشست، بر تداوم تعامل و همکاری بین مجلس و مجموعه محیط زیست برای حل چالشهای موجود و حمایت از قوانین و برنامههای توسعهای سازگار با محیط زیست تأکید شد.
