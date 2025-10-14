به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبدلی ظهر سه شنبه در بازدید از محل نگهداری آهوان دشت مغان اظهار کرد: تعداد سه عدد کانالیت بتنی با هدف بهره‌برداری به‌عنوان آبشخور برای تأمین آب شرب آهوان مغان به سه نقطه با تراکم بالای این گونه در منطقه حفاظت‌شده مغان منتقل شد.



وی افزود: این اقدام در راستای بهبود شرایط زیست‌محیطی، تضمین دسترسی پایدار به منابع آبی و تقویت زیرساخت‌های لازم برای حفظ بقای گونه‌های بومی منطقه صورت گرفته است.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد با بیان اینکه تأمین آب یکی از عوامل کلیدی در حفظ تعادل اکولوژیکی و حمایت از حیات‌وحش است، ادامه داد: این پروژه با مشارکت مسکن و شهرسازی شهرستان پارس‌آباد و یک شرکت، نمونه‌ای موفق از مشارکت جمعی در راستای اهداف متعالی حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار است.



عبدلی اضافه کرد: انتظار می‌رود این تلاش‌ها، که در چارچوب سیاست‌های کلان زیست‌محیطی و با هدف حفاظت از گونه‌های ارزشمند و زیستگاه‌های طبیعی منطقه مغان انجام می‌شود، به تقویت اکوسیستم منطقه و پایداری جمعیت آهوی مغان منجر شود.