واکسیناسیون رایگان طیور بومی علیه بیماری «نیوکاسل» در بوشهر اجرا شد

امین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح با هدف مهار بیماری نیوکاسل و حمایت از معیشت روستاییان در اقلیم گرم جنوب کشور اجرا و در این عملیات، از واکسنهای تولید شده در «موسسه واکسن و سرم سازی رازی» استفاده شد که به دلیل ویژگی برجسته «مقاومت در برابر حرارت»، کارایی و اثربخشی بالای خود را در شرایط آب و هوایی شهرستان بوشهر ثابت کردند.
رییس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر افزود: طی مدت اجرای این طرح، مجموعاً ۲۷ و ۱۷۴ هزار قطعه پرنده در ۲۰ واحد اپیدمیولوژیک روستایی تحت پوشش قرار گرفته و با موفقیت واکسینه شدهاند.
کریمی اذعان کرد: این اقدام که با برنامهریزی دقیق و نظارت متخصصان دامپزشکی صورت گرفت، گامی مؤثر در جهت پیشگیری از اپیدمیهای ویروسی، کاهش خسارات اقتصادی به دامداران بومی و تأمین امنیت زیستی در سطح روستاها محسوب میشود.
بوشهر- رئیس اداره دامپزشکی بوشهر گفت: عملیات اجرای طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی علیه بیماری «نیوکاسل» در روستاهای شهرستان ، که از فروردین ماه سالجاری آغاز شده بود، با موفقیت اجرا شد.
