خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: شهرستان بیجار گروس در شرق استان کردستان واقع شده و با ارتفاع بیش از ۱۹۰۰ متر از سطح دریا، به بام ایران شهرت دارد.
این شهرستان به واسطه موقعیت جغرافیایی ویژه، طبیعت متنوع، و پیشینه فرهنگی و تاریخی غنی، یکی از کانونهای مهم تمدنی در غرب کشور به شمار میرود.
وجود آثار متنوعی همچون قلعهها، بازارهای قدیمی، بافتهای تاریخی، پلهای کهن، حمامهای سنتی، قلاع روستایی و کاروانسراهای تاریخی، نشان از غنای تمدنی این دیار دارد. بر اساس آمار رسمی، تاکنون بیش از ۶۰۰ اثر تاریخی در این شهرستان شناسایی شده که بخشی از آنها در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ظرفیتهای گردشگری و توسعهای بیجار
کاظم کاظمی، فرماندار بیجار، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان بیجار با ارتفاع قابل توجه و گستره جغرافیایی وسیع، شرایطی منحصر بهفرد برای توسعه گردشگری دارد و مسیر گردشگری ویژهای که از این شهرستان عبور میکند، بخشی از میراث جهانی است و هماکنون در حال توسعه قرار دارد و این ظرفیت میتواند علاوه بر جذب گردشگر، زمینه مهاجرت معکوس به منطقه را نیز فراهم کند.
وی با اشاره به بازار مرکزی بیجار بهعنوان یکی از قطبهای اقتصادی و اجتماعی شهر گفت: این بازار تاریخی که در قلب شهر قرار دارد، به دلیل نیمهتمام ماندن بخشی از کفسازی نیازمند بهسازی است.
کاظمی گفت: خوشبختانه با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان در شهرستان، امید میرود این پروژه با سرعت بیشتری تکمیل شود.
آثار شاخص و همکاریهای علمی
فرماندار بیجار در بخش دیگری از سخنانش به آثار شاخص شهرستان اشاره کرد و افزود: قلعه تاریخی صلواتآباد نمونهای از ظرفیتهای ارزشمند منطقه است که با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و متخصصان کشور آلمان در حال مطالعه و بررسی قرار دارد.
وی تاکید کرد: این پروژه بیانگر اهمیت علمی و تمدنی آثار تاریخی بیجار است و میتواند افقهای تازهای در معرفی ظرفیتهای فرهنگی این شهرستان بگشاید.
بیجار بیش از ۶۰۰ اثر تاریخی و باستانی دارد
پویا طالبنیا، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کردستان در سفر روز جمعه به بیجار گفت: شهرستان بیجار با دارا بودن بیش از ۶۰۰ اثر تاریخی و باستانی، یکی از غنیترین مناطق استان در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری به شمار میرود و میتواند نقش مهمی در معرفی هویت تاریخی و فرهنگی کردستان ایفا کند.
وی با اشاره به بافت تاریخی ۲۰ هکتاری این شهرستان یادآور شد: بیجار دارای پنج رشته قنات فعال و پل تاریخی قجوق بهعنوان یکی از قدیمیترین پلهای استان است که ظرفیتهای مهمی برای جذب گردشگر و تقویت اقتصاد محلی به شمار میرود.
طالبنیا تصریح کرد: بهرهبرداری از این ظرفیتها نیازمند برنامهریزی دقیق، تأمین نیروی انسانی متخصص و تخصیص اعتبارات لازم است و ما تلاش میکنیم با همکاری دستگاههای اجرایی، روند مرمت، حفاظت و معرفی آثار تاریخی را به بهترین شکل دنبال کنیم.
میراث بیجار؛ از صنایع دستی تا موزه فرش
مدیرکل میراث فرهنگی استان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: حفاظت و مرمت آثار تاریخی نه تنها به حفظ هویت فرهنگی منطقه کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز اشتغال پایدار، رونق صنایع دستی و توسعه اقتصادی محلی شود.
وی افزود: با تقویت زیرساختهای گردشگری، اطلاعرسانی گسترده و معرفی مناسب ظرفیتها، بیجار این قابلیت را دارد که به یکی از مقاصد اصلی گردشگری استان کردستان و حتی کشور تبدیل شود.
شهرستان بیجار به عنوان یکی از کهنترین مناطق کردستان، مجموعهای از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی را در دل خود جای داده است از بازار تاریخی و قلعههای باستانی گرفته تا پلها و قنوات قدیمی، هر یک بخشی از هویت تمدنی این دیار را تشکیل میدهند.
در کنار این آثار، طبیعت چشمنواز و مسیرهای گردشگری منحصربهفرد، فرصتهایی بیبدیل برای توسعه این شهرستان فراهم کرده است و آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد، برنامهریزی جامع و ملی برای مرمت، احیا و معرفی این آثار ارزشمند است؛ چراکه بیجار میتواند نه تنها به قطب گردشگری استان کردستان، بلکه به مقصدی مهم در نقشه گردشگری ایران و منطقه تبدیل شود.
