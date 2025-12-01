به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک ائمه جماعات و فرماندهان بسیج منطقه ۴ تهران با حضور لطف الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران، سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۴ و حجت الاسلام شیرنژاد رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران، برگزار شد.

در این نشست لطف الله فروزنده با اشاره به شرایط کنونی شهر و اهمیت همراهی نهادهای اجتماعی گفت: مدیریت شهری در تمام زمان‌ها به خوبی نشان داده که پای کار است و خدمت رسانی و امیدآفرینی را تا رسیدن به مطلوب انجام می‌دهد.

فروزنده خطاب به ائمه جماعات تصریح کرد: شما در این میان نقش بی‌بدیلی دارید؛ اطلاع‌رسانی صحیح به مردم درباره تبیین اقدامات مدیریت شهری، موجب افزایش امید و اعتماد عمومی می‌شود و این امیدآفرینی یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های اجتماعی شهر است.

وی افزود: بودجه شهرداری در ۴ سال گذشته افزایش یافت و از ۱۰۰ همت به ۶۰۰ همت رسید و خدمات عمرانی نظیر نوسازی معابر و ارتقای سرانه‌های شهری و برقی سازی حمل و نقل عمومی، رشد چشمگیر داشت.

فروزنده گفت: هیئت امنای محلات تشکیل شده و انتخابات مدیران محلات انجام شده و ما با مشارکت و اثر بخشی مردمی مدیریت شهری را پیش می‌بریم.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: حل مشکل آلودگی هوا در گرو برقی سازی شهر است که شهرداری تهران با افتخار این کار را انجام داد و اتوبوس و تاکسی برقی به تهران رسید و در آینده بیش از ۲۵۰۰ اتوبوس برقی و ۱۰ هزار تاکسی برقی به تهران می‌رسد.

فروزنده تصریح کرد: در این دوره مدیریت شهری بیش از ۱۶۰ همت از اموال شهرداری با تلاش و پیگیری به بیت‌المال بازگشت و زنده شد.

تصمیم به‌موقع شهرداری تهران برای ورود به رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه، اقدامی کم‌نظیر بود

حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری نیز در ادامه جلسه با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: ملت ایران در برابر ائتلاف سنگین نظامی و اطلاعاتی دشمن ایستاد و با رهبری هوشمندانه و اتحاد مردم، پیروز میدان شد.

وی تأکید کرد: تصمیم به‌موقع شهرداری تهران برای ورود به رسیدگی به آسیب‌دیدگان، اقدامی کم‌نظیر بود؛ حتی در دوران دفاع مقدس نیز چنین مأموریتی به شهرداری سپرده نشده بود، اما امروز بخش عمده پرونده‌ها در ۱۲ منطقه آسیب‌دیده تعیین‌تکلیف شده و عملیات اجرایی در حال انجام است.

در ادامه، آقامیری با بیان اینکه منطقه چهار از ظرفیت بالای مشارکت اجتماعی برخوردار است، اظهار کرد: بسیاری از پروژه‌های شهری، از ساماندهی معابر و توسعه فضاهای عمومی تا بهسازی محیطی، با همراهی مستقیم مردم، گروه‌های داوطلب و پایگاه‌های بسیج اجرا شده است. تجربه نشان داده هر جا مشارکت محله فعال شده، پروژه‌ها با کیفیت، سرعت و پذیرش اجتماعی بیشتری پیش رفته‌اند.

وی افزود: نگاه مدیریت شهری بر این است که هیچ پروژه‌ای بدون حضور مردم تعریف نشود. حمایت اقشار مختلف، چه در مرحله مطالبه‌گری و چه در مرحله اجرا، بزرگ‌ترین پشتوانه شهرداری است و این سرمایه اجتماعی باید بیش از گذشته فعال شود. خوشبختانه بسیج محلات نیز در بسیاری از مسیرها همراه مدیریت شهری بوده و این الگوی همکاری، زمینه‌ساز اجرای طرح‌های بزرگ‌تر در آینده خواهد بود.

سید محمد موسوی شهردار منطقه ۴ تهران نیز در ادامه این نشست گفت: مدیریت شهری زمانی می‌تواند به نقطه مطلوب برسد که مردم در جریان اقدامات قرار بگیرند و از نزدیک آثار خدمات را لمس کنند. نقش محلات، پایگاه‌های بسیج و ائمه جماعات در ایجاد امید، روایت صحیح اقدامات و تقویت هم‌دلی اجتماعی بسیار حیاتی است و منطقه ۴ در این زمینه نمونه‌ای موفق در تهران به شمار می‌رود.

موسوی گفت: خوشبختانه بخش عمده پروژه‌ها در منطقه چهار وارد فاز اجرایی شده و توانسته است رضایت شهروندان را موجب گردد.

در بخش دیگری از نشست، سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۴ با اشاره به ابعاد خسارات وارد شده در جنگ ۱۲ روزه در این منطقه گفت: منطقه چهار یکی از اصلی‌ترین نقاط آسیب‌دیده بود.

وی با تشریح اقدامات جبرانی مدیریت شهری افزود: واحدهای نیازمند تعمیرات جزئی، متوسط، مقاوم‌سازی و نوسازی به‌طور کامل رسیدگی شده‌اند. برای ساکنان واحد مسکونی ودیعه مسکن پرداخت شده و اجاره‌بها نیز ماهانه و منظم تأمین می‌شود. همچنین شهروندان آسیب‌دیده به مدت ۱۰۰ روز در هتل‌ها اسکان داده شدند.

به گفته موسوی، دستور نقشه سیستمی برای واحدهای نیازمند تخریب و نوسازی اخذ شده و پیگیری‌ها در این بخش با جدیت ادامه دارد.

این نشست با تأکید مشترک شرکت‌کنندگان بر استمرار همکاری میان مدیریت شهری، ائمه جماعات، بسیج و بدنه محلی برای تقویت امید اجتماعی و پیشبرد پروژه‌های شهری منطقه چهار پایان یافت.