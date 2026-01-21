به گزارش خبرگزاری مهر،آیین تجلیل از برگزیدگان مناطق ۲۲ گانه در فصل سوم با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق ، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، شهرداران مناطق و مدیران، کارمندان و کارگران برگزیده مناطق در خانه شهر(بلدیه) برگزار شد.

فروزنده در این مراسم توفیقات مدیریت شهری در دوره ششم در به ثمر رساندن پروژه ها و ابر پروژه‌های منطقه ای در حوزه ماموریت های مدیریت شهری را مرهون همت و تلاش کارکنان دانست و گفت: نقش اصلی و ستون فقرات خدمات مدیریت شهری در مناطق تبلور می یابد. اگرچه تمامی ارکان شهرداری وظایف خود را به نحو احسن انجام می دهند اما مناطق و نواحی خط مقدم خدمت رسانی به شهروندان هستند.

وی ادامه داد: ما در حال نزدیک شدن به پایان سال و پایان این دوره مدیریت شهری هستیم اما این بدان معنا نیست که کار و فعالیت در شهرداری به پایان خود نزدیک شود بلکه فعالیت ها بیشتر از قبل شده و نمونه عینی آن به ثمر رسیدن پروژه ها در حوزه های مختلف است.

فروزنده افزود: این توفیق میسر نمی شد جز با همت و تلاش کارکنان خدوم شهرداری تهران.

وی با اشاره به بودجه شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۵ گفت: بودجه ۳۲۰ همتی پیشنهادی که با متمم آن به ۳۵۰ همت می رسد نمایانگر افزایش ۹ برابری بودجه نسبت به ابتدای دوره ششم است و این در حالی است که ما شاهد افزایش ۹ برابری فعالیت های عمرانی و خدماتی از سوی مدیریت شهری بوده ایم.

فروزنده در ادامه با اشاره به نقش محوری مردم در اداره شهر گفت: مدیران و پرسنل مدیریت شهری نباید فراموش کنند که در کنار عمل به وظایف خود ارتباط و تعامل با شهروندان نیز در صدر اقدامات قرار دارد چرا که مردم صاحب اصلی شهر هستند و بدون مشارکت شهروندان هیچ برنامه ای در مدیریت شهری به ثمر نخواهد رسید.

معاون شهردار تهران همچنین گفت: نگاه ما در مدیریت شهری تنها معطوف به اقدامات مربوط به زمان حال نبوده و آینده شهر نیز مد نظر ما بوده است همچنانکه احداث ۴ خط مترو معادل طول خطوط فعلی آینده ترافیکی این شهر را متحول خواهد کرد. تبدیل ۵ پادگان درون شهر به بوستان نیز سهم بسزایی در ارتقا سرانه فضای سبز پایتخت خواهد داشت.

فروزنده همچنین به حضور حماسی مردم در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی به امر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: این حضور حماسی نعمتی غیر قابل وصف است و بار دیگر نمیانگر زبونی دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی بود.

وی افزد: ملت ما با این حضور خود با صدای رسا فریاد زدند که استقلال ، امنیت و آزادی خط قرمز آنان است و در این راه هیچ مماشاتی با اغتشاشگران، مزدوران و دشمنان خارجی ندارند.

شایان ذکر است در این مراسم از ۲۲۳ مدیر، کارمند و کارگر برگزیده تقدیر به عمل آمد.