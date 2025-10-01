به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نظارت ستادی معاونت هماهنگی و امور مناطق با حضور لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران، امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ تهران و مدیران کل معاونت و مدیران منطقه برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی عملکرد، شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای ارتقای خدمات شهری صورت گرفت، بر رویکرد مردم‌محور و تسریع طرح های اثر بخش و پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان تأکید شد.

لطف الله فروزنده در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت امید اجتماعی و خدمت صادقانه به مردم، تصریح کرد: خدمت به شهروندان باید بدون توجه به حاشیه‌ها و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های مردمی، رسانه‌ای و اجرایی صورت گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: ارتقاء کیفیت خدمت رسانی مدیریت شهری در منطقه ۱۴، حرکتی نویدبخش و آینده‌ای روشن‌تر برای این منطقه از پایتخت خواهد بود.

کارکنان به‌عنوان بازوان اجرایی مدیریت شهری

معاون شهردار تهران همچنین با حضور در جمع پرسنل شهرداری منطقه ۱۴، از تلاش‌های شبانه‌روزی آن‌ها در عرصه خدمت رسانی تقدیر کرد و خواستار توجه بیشتر به نیازهای کارکنان به‌عنوان بازوان اجرایی مدیریت شهری شد.

وی با اشاره به همبستگی و انسجام تیم های خدمت رسان در کنار مردم در شرایط بحرانی همچون جنگ ۱۲ روزه، بر لزوم تداوم این همدلی و انسجام برای پیشبرد اهداف سازمانی و ارتقای خدمت رسانی برای رضایتمندی مردمی تاکید کرد.

فروزنده در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تشویق کارکنان برای ارتقای خدمات‌رسانی تأکید کرد و گفت: تشویق و حمایت از نیروی انسانی، نه تنها موجب افزایش انگیزه و کارایی آن‌ها می‌شود، بلکه به بهبود کیفیت خدمات شهری و رضایت شهروندان نیز کمک می‌کند.

تقویت امیدآفرینی و خدمت صادقانه به شهروندان

شایان ذکر است در ادامه این بازدید، معاون هماهنگی امور مناطق با گروه‌های مردمی و معتمدان محلی، ائمه جماعات دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار، نمایندگان محلات ضمن تقدیر از خدمات شهرداری منطقه ۱۴، خواستار تداوم اجرای پروژه‌های مؤثر و مورد نیاز شهروندان شدند و آمادگی کامل خود را برای همکاری با مدیریت شهری اعلام کردند.

فروزنده در نشست با نخبگان، و معتمدین محلات گفت: مردم، چشم و چراغ مدیران هستند. توسعه محله‌ها بدون مشارکت فعال مردم امکان‌پذیر نیست.

وی ضمن ارج نهادن به حضور مردم که همواره در صحنه‌های مختلف همراه انقلاب و نظام بوده‌اند، یادآور شد: مردم سرمایه‌های اصلی ما هستند و باید در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند و بدون تردید حضور مردم در توسعه شهر نقش کلیدی ایفا می کنند.

در این نشست همچنین امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴، نیز با ارائه گزارشی از برنامه‌های اجرایی و خدماتی منطقه، گفت: حل مشکلات محله‌ای با مشارکت شهروندان و اجرای برنامه‌های اثربخش برای هر محله، در اولویت اقدامات شهرداری قرار دارد.

وی افزود: هدف ما پاسخ‌گویی سریع و مؤثر به نیازهای مردم و توسعه همه‌جانبه شهری با مشارکت عمومی است.

در ادامه این نشست، مدیران حوزه‌های مختلف منطقه ۱۴ نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه‌های عمرانی، خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی ارائه کردند و مهم‌ترین چالش‌های پیش روی هر محله مطرح شد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، راهکارهای عملی برای رفع این چالش‌ها در دستور کار قرار گرفت.

لازم به ذکر است در این دیدار، برنامه‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار منطقه ۱۴ مورد بررسی قرار گرفت. پروژه‌هایی که به گفته شهردار منطقه با هدف توسعه زیرساخت‌ها، بهبود رفاه شهروندان و ارتقاء کیفیت زندگی شهری طراحی شده‌اند.