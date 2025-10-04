  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

آغاز لیگ برتر بسکتبال بانوان از ۲ آبان

آغاز لیگ برتر بسکتبال بانوان از ۲ آبان

بیست و چهارمین دوره رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با یک هفته تاخیر نسبت به زمان از پیش مقرر، از ۲ آبان آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این ۲۵ مهر به عنوان زمان مقرر برای آغاز فصل جدید رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور تعیین شده بود اما بنا به درخواست تیم های شرکت کننده، این زمان به ۲ آبان تغییر کرد.

این تصمیم در نشست هماهنگی بیست و چهارمین دوره لیگ برتر بسکتبال بانوان که امروز (شنبه ۱۲ مهر) برگزار شد، اتخاذ شد. در این نشست همچنین حضور ۱۶ بازیکن داخلی و ۲ بازیکن خارجی در ترکیب هر تیم نهایی شد. البته باشگاه هایی که قصد یا توانایی جذب بازیکن خارجی ندارند، می توانند 2 بازیکن ایرانی بیشتر در لیست تیم ثبت کنند.

همچنین اینگونه تصمیم گرفته شد که جذب اولین بازیکن خارجی پیش از شروع نیم‌ فصل دوم و جذب دومین بازیکن خارجی پیش از آغاز مرحله پلی آف انجام شود.

کد خبر 6611116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها