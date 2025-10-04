آغاز لیگ برتر بسکتبال بانوان از ۲ آبان

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این ۲۵ مهر به عنوان زمان مقرر برای آغاز فصل جدید رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور تعیین شده بود اما بنا به درخواست تیم های شرکت کننده، این زمان به ۲ آبان تغییر کرد.

این تصمیم در نشست هماهنگی بیست و چهارمین دوره لیگ برتر بسکتبال بانوان که امروز (شنبه ۱۲ مهر) برگزار شد، اتخاذ شد. در این نشست همچنین حضور ۱۶ بازیکن داخلی و ۲ بازیکن خارجی در ترکیب هر تیم نهایی شد. البته باشگاه هایی که قصد یا توانایی جذب بازیکن خارجی ندارند، می توانند 2 بازیکن ایرانی بیشتر در لیست تیم ثبت کنند.

همچنین اینگونه تصمیم گرفته شد که جذب اولین بازیکن خارجی پیش از شروع نیم‌ فصل دوم و جذب دومین بازیکن خارجی پیش از آغاز مرحله پلی آف انجام شود.