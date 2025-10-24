برد استقلال و مدعیان در آغاز لیگ بسکتبال زنان

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین دوره رقابت های بسکتبال لیگ برتر بانوان امروز (جمعه ۲ آبان) با برگزاری دیدارهای هفته نخست آغاز شد.

در نخستین دیدار این هفته گروه بهمن که فصل قبل را با نایب قهرمانی به پایان رساند موفق به شکست آکادمی نیکا شد. مهلا عابدی از گروه بهمن با ۲۶ امتیاز، ۱۴ ریباند، ۵ توپ ربایی، ۴ بلاک و کارایی ۳۶ بهترین بازیکن این دیدار بود.

دومین دیدار این هفته میان فرآور شریف سبز تهران و نفت آبادان برگزار شد که طی آن نفت صاحب برتری شد. غزل زمانی که برای تیم نفت بازی می کند با ۱۵ امتیاز، ۶ توپ ربایی، ۵ پاس گل، ۲ ریباند و کارایی ۲۴ بهترین بازیکن زمین شد.

آکادمی بسکتبال سحر مدافع عنوان قهرمانی نیز فصل جدید لیگ برتر را با برد آغاز کرد. این پیروزی در رقابت با قهوه باتسام مشهد به دست آمد. ۱۷ امتیاز، ۸ ریباند، ۶ پاس گل، یک توپ ربایی و کارایی ۲۵ باعث شد تا نگین رسولی‌پور بهترین بازیکن آکادمی بسکتبال سحر و زمین در این بازی شود.

چهارمین و آخرین دیدار این هفته از مسابقات همچون سه دیدار اول در سالن زنده یاد محمود مشحون و میان دو تیم تهرانی ستاد ملی گاز و استقلال برگزار شد که طی آن استقلال صاحب برتری شد. «چیا رائل ویتسیت» بلزیکن استقلال با ۲۲ امتیاز، ۱۸ ریباند، ۵ پاس گل، ۳ توپ ربایی و کارایی ۴۱ بهترین بازیکن زمین شذ.

در این هفته از مسابقات تیم کاسپین با قرعه استراحت روبرو بود.

نتایج دیدارهای هفته نخست لیگ برتر بسکتبال بانوان به این شرح است:

* آکادمی بسکتبال نیکا ۴۹ - گروه بهمن تهران ۷۷

* فرآور شریف سبز تهران ۳۸ - نفت آبادان ۸۴

* آکادمی بسکتبال سحر ۶۹ - قهوه باتسام مشهد ۳۷

* ستاد ملی گاز تهران ٤٠ - استقلال تهران ٩٥