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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

آغاز لیگ برتر بسکتبال زنان با پیروزی نایب قهرمان فصل قبل

آغاز لیگ برتر بسکتبال زنان با پیروزی نایب قهرمان فصل قبل

تیم بسکتبال آکادمی نیکا در نخستین دیدار فصل جدید رقابت های لیگ برتر زنان مقابل نایب قهرمان فصل پیش این مسابقات شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین دوره رقابت های بسکتبال لیگ برتر زنان از امروز (جمعه 2 آبان) آغاز شد.

نخستین دیدار هفته نخست این فصل میان دو تیم آکادمی نیکا و گروه بهمن برگزار شد که طی آن گروه بهمن، نایب قهرمان فصل قبل با نتیجه 77 بر 49 به برتری دست یافت.

این دیدار در سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار شد. سایر دیدارهای این هفته نیز در این سالن برگزار خواهد شد.

برنامه سه دیدار دیگر هفته نخست لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

* فرآور شریف سبز تهران - نفت آبادان
* آکادمی بسکتبال سحر - قهوه باتسام مشهد
* ستاد ملی گاز تهران - استقلال تهران

کد مطلب 6632692

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