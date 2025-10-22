  1. استانها
توزیع ۱۰۰ بسته تحصیلی بین دانش‌آموزان محروم ثلاث باباجانی

کرمانشاه - رئیس کمیته امداد ثلاث باباجانی از توزیع ۱۰۰ بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان محروم روستاهای منطقه دوله‌دره با همکاری گروه‌های جهادی خبر داد.

عارف الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح توزیع بسته‌های تحصیلی میان دانش‌آموزان نیازمند در آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

وی اظهار کرد: با پیگیری و هماهنگی‌های انجام‌شده با گروه جهادی «مهدی‌یاران»، ۱۰۰ بسته تحصیلی شامل کیف، کفش، دفتر، مداد رنگی، مداد، جامدادی و انواع خودکار بین دانش‌آموزان محروم روستاهای مله‌کبود، سواربیلگی، کزیه، کوگا، دنگی خسروباشه، حشمر و اورازه در بخش زمکان شمالی توزیع شد.

الماسی افزود: ارزش هر بسته تحصیلی بیش از دو میلیون تومان برآورد شده است که در مجموع بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان کمک تحصیلی به دانش‌آموزان مناطق محروم این شهرستان اختصاص یافته است.

وی با قدردانی از گروه‌های جهادی و خیرین نیک‌اندیش تأکید کرد: هدف اصلی اجرای این طرح، حمایت از فرزندان خانواده‌های کم‌برخوردار، تأمین نیازهای تحصیلی آنان و افزایش انگیزه برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان مناطق محروم است.

