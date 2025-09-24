به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاهینی، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران از توزیع بیش از پنج هزار کیف و لوازم تحریر در مناطق کم‌برخوردار استان گلستان خبر داد و گفت: این اقدام در چارچوب پویش «همکلاسی» و با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید صورت گرفته است.

وی افزود: امسال با همکاری مساجد الگوو تلاش‌های گروه‌های جهادی، توانستیم در ۳۰ مسجد و ۶۰ محله محروم استان، این تعداد از لوازم تحریر را توزیع کنیم.

شاهینی ادامه داد: این لوازم تحریر در دو گروه سنی ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان برای دانش‌آموزان دختر و پسر توزیع شد. هدف از این طرح، کمک به دانش‌آموزان مناطق محروم برای آغاز یک سال تحصیلی بهتر و با انگیزه بوده است.

کارشناس امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان از نقش اساسی نهاد مسجد و رویکرد امام محله در اجرای این طرح سخن گفت و تأکید کرد: با همکاری گروه‌های جهادی و حمایت‌های مردم، این طرح به مرحله اجرا درآمد و امیدواریم که بتواند در تسهیل شرایط تحصیلی دانش آموزان و کاهش مشکلات آن‌ها مؤثر باشد.