حفاظت محیط زیست:حضور گله قوچ و میش وحشی در حاشیه دریاچه تار دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از مشاهده گله قوچ و میش وحشی در حاشیه دریاچه تار خبر داد و گفت: ارتقای سطح حفاظتی و گشت‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان نقش مؤثری در بازگشت آرامش به زیستگاه‌های طبیعی منطقه داشته است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند در ادامه اظهار داشت: صبح امروز محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی دریاچه تار موفق شدند از فاصله نزدیک تصاویری از حضور گله قوچ و میش وحشی در حاشیه این دریاچه ثبت کنند.

وی با اشاره به تأثیر اقدامات حفاظتی بر آرامش حیات‌وحش افزود: ارتقای سطح حفاظتی، تشدید گشت و کنترل به‌منظور تأمین امنیت گونه‌های جانوری، کنترل دام، ساماندهی گردشگری بی‌ضابطه و ممنوعیت استفاده از اسپیکر و صداهای ناهنجار، نقش چشمگیری در بازگشت آرامش به زیستگاه‌های طبیعی منطقه داشته است.

میرزاکریمی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ آب و خاک، زیستگاه‌ها و حیات‌وحش ارتفاعات دریاچه تار از اولویت‌های اصلی این اداره است و محیط‌بانان یگان حفاظت به‌صورت شبانه‌روزی ضمن پایش زیست‌محیطی، با هرگونه تخلف احتمالی برخورد قانونی خواهند کرد.