https://mehrnews.com/x39nLB ۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲ کد خبر 6630953 استانها تهران استانها تهران ۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲ حضور گله قوچ و میشهای وحشی در حاشیه دریاچه تار دماوند در این فیلم، حضور گله قوچ و میشهای وحشی در حاشیه دریاچه تار دماوند را مشاهده میکنید. دریافت 12 MB کد خبر 6630953 کپی شد مطالب مرتبط حفاظت محیط زیست:حضور گله قوچ و میش وحشی در حاشیه دریاچه تار دماوند از نفسافتادن یک بهشت؛ دریاچه «هویر» دماوند خشک شد آگهی رسمی منطقه شکار ممنوع تار و هویر دماوند ابلاغ شد برچسبها دریاچه تار دماوند محیط زیست شهرستان دماوند
نظر شما