آگهی رسمی منطقه شکار ممنوع تار و هویر دماوند ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از ابلاغ رسمی محدوده منطقه شکار ممنوع تار و هویر خبر داد.

وی با تشریح مرزهای این منطقه گفت: ارتفاعات شمالی دماوند از محدوده دلیچایی در امتداد خط رأس به سمت غرب تا لاسم، سپس ضلع جنوبی پارک ملی و منطقه شکار ممنوع لار تا پاسگاه ایرا و به سمت شرق ارتفاعات روستاهای جورد و وسکاره تا شمال مبارک‌آباد، مشا و تیزاب و به امتداد شمال روستای چنار شرق در دامنه کوه به سمت آینه ورزان، خسروان، جابان و آرو تا بعد از پل دلیچایی، برابر نقشه مشخص شده، به عنوان منطقه شکار ممنوع تار و هویر تعیین و آگهی رسمی آن ابلاغ گردید.

میرزاکریمی ادامه داد: تعیین مناطق شکار ممنوع با هدف ایجاد ضربه‌گیر برای مناطق چهارگانه، بهبود وضعیت زیستگاه‌ها و افزایش جمعیت حیات وحش صورت می‌گیرد. این منطقه به منظور حفاظت از محیط پیرامونی اثر طبیعی و ملی دریاچه‌های تار و هویر و تقویت حفاظت از حوزه‌های آبریز ارزشمند بالادستی دماوند مصوب و ابلاغ شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند در پایان خاطرنشان کرد: سرشماری پاییز امسال حیات وحش در کل محدوده منطقه شکار ممنوع تار و هویر انجام خواهد شد و حضور محیط‌بانان یگان حفاظت و گشت و پایش‌ها در منطقه تشدید می‌شود.