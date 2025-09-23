ابلاغ رسمی منطقه شکار ممنوع «تار و هویر» در دماوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: محدوده این منطقه از دلیچایی در امتداد خط الراس به سمت غرب تا لاسم، سپس ضلع جنوبی پارک ملی و منطقه شکار ممنوع لار تا پاسگاه ایرا و از آنجا به سمت شرق ارتفاعات روستاهای جورد و وسکاره، شمال مبارک آباد، مشا و تیزاب امتداد دارد و همچنین بخش‌هایی از شمال روستای چنار شرق، دامنه کوه‌های آینه ورزان، خسروان، جابان و آرو تا پس از پل دلیچایی نیز در این محدوده قرار دارد.

وی با بیان اینکه مناطق شکار ممنوع به عنوان حاشیه حفاظتی برای مناطق چهارگانه تعیین می‌شوند و هدف از این اقدام، بهبود زیستگاه‌ها و تقویت جمعیت حیات وحش است، افزود: منطقه شکار ممنوع تار و هویر با هدف حفاظت از محیط پیرامونی اثر طبیعی و ملی دریاچه‌های تار و هویر و همچنین صیانت از حوزه‌های آبریز ارزشمند بالادست شهرستان دماوند مصوب شده است.

عباس نژاد در پایان اعلام کرد: پاییز امسال سرشماری حیات وحش در کل محدوده این منطقه انجام خواهد شد و حضور محیط بانان یگان حفاظت شهرستان دماوند همراه با گشت‌ها و پایش ها در منطقه شدت می‌یابد.‌