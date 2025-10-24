https://mehrnews.com/x39pym ۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶ کد مطلب 6632852 استانها تهران استانها تهران ۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶ حیاتوحش روستای زیارت شهر کیلان در این فیلم، تصاویری از حیاتوحش روستای زیارت شهر کیلان، در روز جمعه دوم آبان ماه را مشاهده میکنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6632852 کپی شد مطالب مرتبط حفاظت محیط زیست:حضور گله قوچ و میش وحشی در حاشیه دریاچه تار دماوند فرماندار پاکدشت: ۳۴ واحد آلاینده جمعآوری و ۱۶ واحد جدید شناسایی شد از نفسافتادن یک بهشت؛ دریاچه «هویر» دماوند خشک شد برچسبها شهر کیلان حیات وحش دماوند
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