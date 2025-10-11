  1. استانها
  2. تهران
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۸

میرزاکریمی: توقیف سلاح شکاری قبل از شکار غیرمجاز در دماوند

دماوند- رئیس محیط زیست دماوند گفت: محیط بانان در رودافشان شکارچی متخلف را پیش از تیراندازی متوقف و سلاح او را توقیف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: محیط بانان پاسگاه محیط بانی رودافشان موفق به کشف و توقیف یک قبضه سلاح شکاری و فشنگ‌های مربوطه در حین اقدام یک شکارچی برای شکار غیرمجاز شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند گفت: محیط بانان در حین گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع کوه سفید متوجه حضور یک نفر در حال تیراندازی شدند که سریعاً متوقف و سلاح وی توقیف شد.

وی افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز و افزایش خطر تخلفات شکار و صید، گشت و کنترل در زیستگاه‌های حیات وحش و مناطق تحت مدیریت تشدید خواهد شد.

میرزاکریمی همچنین یادآور شد که پاسگاه‌های محیط بانی کوه سفید، رودافشان، ضامن آهو و تار به‌صورت شبانه‌روزی فعال بوده و شهروندان می‌توانند گزارشات زیست محیطی خود را از طریق شماره پیامکی ۰۹۹۲۱۰۰۱۵۴۰ به یگان حفاظت این اداره ارسال کنند.

