میرزاکریمی: توقیف سلاح شکاری قبل از شکار غیرمجاز در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: محیط بانان پاسگاه محیط بانی رودافشان موفق به کشف و توقیف یک قبضه سلاح شکاری و فشنگهای مربوطه در حین اقدام یک شکارچی برای شکار غیرمجاز شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند گفت: محیط بانان در حین گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع کوه سفید متوجه حضور یک نفر در حال تیراندازی شدند که سریعاً متوقف و سلاح وی توقیف شد.
وی افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز و افزایش خطر تخلفات شکار و صید، گشت و کنترل در زیستگاههای حیات وحش و مناطق تحت مدیریت تشدید خواهد شد.
میرزاکریمی همچنین یادآور شد که پاسگاههای محیط بانی کوه سفید، رودافشان، ضامن آهو و تار بهصورت شبانهروزی فعال بوده و شهروندان میتوانند گزارشات زیست محیطی خود را از طریق شماره پیامکی ۰۹۹۲۱۰۰۱۵۴۰ به یگان حفاظت این اداره ارسال کنند.
