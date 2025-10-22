  1. جامعه
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

وقوع زلزله ۵.۹ ریشتری در کاستاریکا

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر روز چهارشنبه کاستاریکا را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۹.۲۷ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۸۴.۳۹ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی مخابره نشده است.

