وقوع زلزله ۵.۹ ریشتری در کاستاریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۹.۲۷ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۸۴.۳۹ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی مخابره نشده است.