به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی ظهر چهارشنبه در بدو ورود به فرودگاه شهید هاشمی نژاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مذاکراتی که قبلاً با آمریکایی‌ها در جریان بود و همچنین مذاکرات نیویورک، به دلیل زیاده خواهی طرف آمریکایی متوقف شد و جلو نرفت.

وزیر امور خارجه گفت: تا زمانی که آمریکایی‌ها سیاست زیاده‌خواهانه و حداکثری خود را کنار نگذارند و تقاضاهای غیر معقول از ما داشته باشند ما به میز مذاکره باز نمی‌گردیم.

عراقچی بیاان داشت: ویتکاف از طریق واسطه‌هایی تماس‌هایی با ما برقرار می‌کند. موضع ایران روشن است؛ جمهوری اسلامی ایران اهل صلح و دیپلماسی است. ما همواره نشان داده‌ایم که پایبند به دیپلماسی هستیم ولی این به معنی گذشتن از حقوق مردم ایران نیست.

وزیر خارجه کشورمان افزود: هر جا که منافع کشور از مسیر دیپلماسی قابل حل باشد، ما از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود. اما طرف مقابل بارها ثابت کرده است که پایند به دیپلماسی نیست.

وی تصریح کرد: امسال نیز پس از پنج دور مذاکره آمریکا به حمله نظامی اسرائیل علیه ایران ملحق شد و سپس در نیویورک نیز زمینه توافق وجود داشت که باز هم با زیاده‌خواهی طرف آمریکایی این مذاکرات به سرانجام نرسید.

