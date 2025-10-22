  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

عراقچی: آمریکا زیاده‌خواهی را کنار نگذارد به میز مذاکره بازنمی‌گردیم

مشهد- وزیر امور خارجه گفت: تا زمانی که آمریکایی‌ها سیاست زیاده‌خواهانه و حداکثری خود را کنار نگذارند و تقاضاهای غیر معقول از ما داشته باشند ما به میز مذاکره باز نمی‌گردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی ظهر چهارشنبه در بدو ورود به فرودگاه شهید هاشمی نژاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مذاکراتی که قبلاً با آمریکایی‌ها در جریان بود و همچنین مذاکرات نیویورک، به دلیل زیاده خواهی طرف آمریکایی متوقف شد و جلو نرفت.

عراقچی بیاان داشت: ویتکاف از طریق واسطه‌هایی تماس‌هایی با ما برقرار می‌کند. موضع ایران روشن است؛ جمهوری اسلامی ایران اهل صلح و دیپلماسی است. ما همواره نشان داده‌ایم که پایبند به دیپلماسی هستیم ولی این به معنی گذشتن از حقوق مردم ایران نیست.

وزیر خارجه کشورمان افزود: هر جا که منافع کشور از مسیر دیپلماسی قابل حل باشد، ما از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود. اما طرف مقابل بارها ثابت کرده است که پایند به دیپلماسی نیست.

وی تصریح کرد: امسال نیز پس از پنج دور مذاکره آمریکا به حمله نظامی اسرائیل علیه ایران ملحق شد و سپس در نیویورک نیز زمینه توافق وجود داشت که باز هم با زیاده‌خواهی طرف آمریکایی این مذاکرات به سرانجام نرسید.
 

