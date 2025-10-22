میرغضنفری: پایبندی به قرآن باید در رفتار روزمره ما نمود پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری عصر چهارشنبه در جلسه شورای گسترش فعالیت‌های قرآنی شهرستان رشت که با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت قرآن در زندگی فردی و اجتماعی، افزود: آشنایی با قرآن از کودکی، همانند صدای قرآن هنگام خواب و بیداری، زندگی انسان را شکل می‌دهد. قرآن، کلام وحی و پیام مستقیم خداست و خانواده و عترت پیامبر نیز همواره یادآور اهمیت آن در زندگی ماست.

وی در ادامه به تأثیرات معنوی و آرامش‌بخش قرآن اشاره کرد و گفت: در بسیاری از نقاط دنیا، پزشکان هنگام انجام جراحی‌های حساس، صوت قرآن پخش می‌کنند تا بیمار از نظر روحی و روانی آماده عمل شود. حتی برخی زندانیان در آستانه اجرای حکم با تلاوت قرآن آرامش پیدا می‌کنند. این‌ها نمونه‌های زنده‌ای از اثرات عمیق قرآن در زندگی انسان‌هاست.

میرغضنفری همچنین به معجزه الهی قرآن اشاره کرد و افزود: در طول ۱۴۰۰ سال هیچ‌کس نتوانسته حتی یک آیه مشابه قرآن بیاورد؛ این خود نشان‌دهنده معجزه جاویدان آن است.

فرماندار رشت با اشاره به اهمیت جذب نسل جوان به قرآن و فعالیت‌های قرآنی، تأکید کرد: برگزاری دوره‌ها و مسابقات مختلف قرآنی در سال‌های اخیر بسیار مورد استقبال کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها قرار گرفته است همه ما وظیفه داریم برای برگزاری مستمر، جذاب و اثرگذار این برنامه‌ها تلاش کنیم و پای کار باشیم تا فرهنگ قرآنی در جامعه نهادینه شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پایبندی به قرآن باید در رفتار روزمره و تعاملات اجتماعی ما نمود پیدا کند و هر یک از ما باید مصوبات و برنامه‌های قرآنی را به‌طور جدی اجرا کنیم. زندگی با قرآن، موجب آرامش، معنویت و انسجام در جامعه می‌شود.

فرماندار رشت در پایان با آرزوی توفیق برای همگان، گفت: از خداوند می‌خواهیم که ما را در دنیا و آخرت با قرآن محشور کند و بتوانیم آموزه‌های آن را در رفتار و کردار خود نهادینه کنیم.