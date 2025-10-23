میرغضنفری:حفظ آرامش اقتصادی در گرو نظارت مؤثر و حضور میدانی مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر پنج‌شنبه با همراهی جمعی از مسئولان نظارتی از چند واحد نانوایی و بازار شهر رشت بازدید کرد و از نزدیک وضعیت عرضه کالاهای اساسی، رعایت نرخ‌های مصوب و نحوه خدمت‌رسانی به شهروندان را مورد بررسی قرار داد.

وی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت نظارت مؤثر در ثبات اقتصادی، اظهار کرد: مردم باید اطمینان یابند که نظارت واقعی و مستمر بر قیمت‌ها انجام می‌شود و حقوق مصرف‌کننده حفظ می‌گردد.

فرماندار رشت با بیان اینکه بازدیدهای میدانی از سطح شهر به‌صورت منظم در دستور کار فرمانداری قرار دارد، افزود: نظارت‌ها تنها برای برخورد با تخلفات نیست، بلکه هدف اصلی آن اصلاح روندها، افزایش شفافیت و تقویت اعتماد عمومی است.

میرغضنفری با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در کنترل بازار، تصریح کرد: هم‌افزایی میان اداره صمت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و فرمانداری می‌تواند به مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی کمک کند.

وی ادامه داد: در بازدید امروز، وضعیت نانوایی‌ها از نظر رعایت نرخ مصوب، وزن چانه و ساعت فعالیت مطلوب ارزیابی شد، اما مواردی که نیاز به اصلاح داشت، به‌صورت میدانی تذکر داده شد.

فرماندار رشت در پایان تأکید کرد: حضور میدانی مدیران، ضمن افزایش احساس اطمینان در مردم، موجب بهبود روند خدمات‌رسانی، حفظ آرامش اقتصادی و تقویت ثبات بازار می‌شود.