جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در گیلان به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه مراسم اختتامیه بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سه رده اساتید، کارکنان و دانشجویان در مجتمع فرهنگی و رفاهی زیباکنار رشت با معرفی برگزیدگان در بخش ‌های مختلف به پایان رسید.

در این مراسم معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به جایگاه و اهمیت قرآن در جامعه اسلامی، اظهارکرد: توسعه فرهنگی قرآن در جامعه نیازمند سه محور مهم است.

محمدرضا فراهانی افزود: افزایش دانش و آگاهی مردم نسبت به آموزه های قرآنی، برقراری ارتباط با این آموزه ها و توجه به بایدها و نبایدهای ذکر شده در قرآن و تجلی این آموزه‌ها در زندگی و رفتار انسان سه محور مهم برای توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه است.

فراهانی در ادامه با تأکید بر لزوم بهره گیری از آموزه‌های قرآنی در مدیریت جامعه، تصریح کرد: باید رفتار قرآنی در مردم جامعه نهادینه شود تا شاهد ایجاد تحول در جامعه باشیم.

افزایش ۱۰ درصدی حضور دانشگاهیان در جشنواره قرآن و عترت

وی به برگزاری جشنواره قرآن و عترت نیز اشاره کرد و گفت: برگزاری این جشنواره زمینه‌ای برای تعمق در مفاهیم قرآنی برای افراد ایجاد کرده و مسئولیت افراد در جامعه را نیز افزایش می دهد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه افزایش ۱۰ درصدی حضور دانشگاهیان وزارت بهداشت در جشنواره قرآن و عترت سال جاری نشان از توجه به این وزارتخانه به اشاعه فرهنگ قرآنی است، اظهارکرد: حضور در بخش هنری، پژوهشی و مفاهیم قرآنی جلوه‌ای جدید به این جشنواره داده است. در سال گذشته وزارت بهداشت و درمان در جشنواره ملی دانشگاهیان کشور، توانست رتبه نخست را کسب کند که نشانگر رشد کمی و کیفی در این زمینه است.

در آیین اختتامیه بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت علاوه بر معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و جمعی از مسئولان استانی و دانشگاهی در مجتمع زیباکنار حضور داشتند که در پایان نفرات اول تا سوم در بخش آوایی قرآن در رشته‌های تواشیح، حفظ ۵ جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۱۵ جزء، حفظ ۲۰ جزء، قرائت ترتیل، قرائت تحقیق، دعا و مناجات، ترجمه خوانی، سخنوری، و اذان در سه رده اساتید، کارکنان و دانشجویان معرفی شدند.