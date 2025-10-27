میرغضنفری: اصناف در پویایی اقتصاد نقش محوری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح دوشنبه در نشست با اعضای اتاق اصناف استان گیلان، اظهار کرد: اصناف همواره بازوی توانمند دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی بوده‌اند و بخش عمده‌ای از چرخه تولید و توزیع کشور با تلاش این قشر زحمتکش به گردش درمی‌آید.

وی با بیان اینکه اصناف از استقلال و روحیه خوداتکایی بالایی برخوردارند، گفت: یکی از مزایای جامعه صنفی این است که در بیشتر موارد بر اساس تخصص و شناخت خود از شرایط بازار عمل می‌کند و دولت نیز باید در همین مسیر با آن‌ها همراه باشد.

میرغضنفری بر لزوم گفتگوی مستمر میان دولت و اصناف تأکید کرد و افزود: حل بسیاری از مسائل اقتصادی در گروی تعامل و هم‌فکری دوطرفه است. هرچه ارتباط نزدیک‌تر باشد، تصمیمات اجرایی دقیق‌تر و اثرگذارتر خواهد بود.

فرماندار رشت با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی گیلان به‌ویژه در حوزه تولید برنج، تصریح کرد: برنج گیلان یکی از برندهای معتبر کشور است و باید با همکاری دستگاه‌های مسئول و اصناف از اعتبار این نام صیانت کنیم.

وی با قدردانی از مشارکت اصناف در شرایط بحرانی و مناسبت‌های اجتماعی، اظهار کرد: در هر موقعیت حساس، اصناف همواره در کنار مردم و دولت بوده‌اند و این روحیه خدمت‌رسانی نشان از پایبندی این قشر به مسئولیت اجتماعی دارد.

میرغضنفری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت از فعالان اقتصادی، گفت: هدف ما ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار است. دولت باید نقش تسهیل‌گر را ایفا کند تا بازار بتواند در چارچوب قانون و منافع عمومی مسیر خود را به‌درستی طی کند.

وی در پایان با تقدیر از تلاش‌های مجموعه اتاق اصناف و پیشکسوتان بازار رشت، خاطرنشان کرد: دست اصناف بر چرخ اقتصاد کشور قرار دارد و امیدواریم با تداوم هم‌افزایی میان دولت و جامعه صنفی، گام‌های مؤثری در جهت رشد اقتصادی و رضایتمندی مردم برداشته شود.