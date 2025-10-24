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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

برخورد شدید تراکتور و پراید در محور گلوگاه بندرگز؛ ۳ نفر مصدوم شدند

برخورد شدید تراکتور و پراید در محور گلوگاه بندرگز؛ ۳ نفر مصدوم شدند

گرگان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: در پی تصادف شدید میان تراکتور و خودروی پراید در محور گلوگاه بندرگز، سه نفر مصدوم و با تلاش امدادگران به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری از برخورد شدید تراکتور و پراید در محور گلوگاه بندرگز خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ظهر روز جمعه در محدوده دوربرگردان روستای تلور و در فاصله دو کیلومتری پلیس‌راه نوکنده به وقوع پیوست.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام گزارش، دو تیم عملیاتی از پایگاه نوکنده شامل یک دستگاه آمبولانس و یک خودروی نجات به محل اعزام و عملیات امدادرسانی به چهار حادثه‌دیده آغاز شد.

حاجیلری با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: در این سانحه سه نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط امدادگران، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان با قدردانی از همکاری نیروهای اورژانس و عوامل امدادی اظهار کرد: تلاش هماهنگ تیم‌های امدادی موجب شد عملیات در مدت کوتاهی پایان یابد و مسیر تردد در محور گلوگاه بندرگز به حالت ایمن بازگردد.

کد مطلب 6632814

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