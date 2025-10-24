برخورد شدید تراکتور و پراید در محور گلوگاه بندرگز؛ ۳ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری از برخورد شدید تراکتور و پراید در محور گلوگاه بندرگز خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ظهر روز جمعه در محدوده دوربرگردان روستای تلور و در فاصله دو کیلومتری پلیس‌راه نوکنده به وقوع پیوست.



وی افزود: بلافاصله پس از اعلام گزارش، دو تیم عملیاتی از پایگاه نوکنده شامل یک دستگاه آمبولانس و یک خودروی نجات به محل اعزام و عملیات امدادرسانی به چهار حادثه‌دیده آغاز شد.



حاجیلری با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: در این سانحه سه نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط امدادگران، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.



معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان با قدردانی از همکاری نیروهای اورژانس و عوامل امدادی اظهار کرد: تلاش هماهنگ تیم‌های امدادی موجب شد عملیات در مدت کوتاهی پایان یابد و مسیر تردد در محور گلوگاه بندرگز به حالت ایمن بازگردد.