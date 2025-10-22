  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

ثبت ۳ قلاده پلنگ در پارک ملی صیدوا؛ قوچ وحشی شکار شد

سمنان- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از ثبت تصویر سه قلاده پلنگ در پارک ملی صیدوا مهدیشهر خبر داد و گفت: یک قوچ وحشی توسط پلنگ شکار شد.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه لاشه یک رأس قوچ وحشی در ناحیه سوته پارک ملی صیدوا کشف شد، ابراز داشت: این شکار توسط پلنگ در منطقه انجام گرفته بود.

وی با بیان اینکه این اتفاق در ناحیه سوته رخ داد، افزود: لاشه قوچ توسط پلنگ در میان صخره‌ها مخفی شده بود.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه منطقه از لحاظ گونه‌های جانوری غنی است، ابراز داشت: مأموران حیات‌وحش پارک ملی صیدوا، محیط‌بانان موفق به ثبت تصاویر نادری از ۳ قلاده پلنگ ایرانی شدند.

یوسف پور در ادامه تصریح کرد: کارشناسان محیط‌زیست این رفتار را نشانه‌ای از سلامت اکوسیستم منطقه و حضور فعال گونه‌های شاخص گوشت‌خوار در زیستگاه طبیعی‌شان می‌دانند.

وی افزود: از طبیعت گردها و شهروندان درخواست داریم به محض مشاهده این چنین موارد حتماً محیط زیست را در جریان قرار دهند.

