سمنان- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از ثبت تصویر پلنگ ایرانی در پارک ملی صیدوا مهدیشهر خبر داد و گفت:این اتفاق، نشانه‌ای از پویایی اکوسیستم و وجود زیستگاهی غنی در این منطقه است.