لحظه کم‌نظیر حضور پلنگ ایرانی در پارک ملی صیدوا مهدیشهر ثبت شد

سمنان- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از ثبت تصویر پلنگ ایرانی در پارک ملی صیدوا مهدیشهر خبر داد و گفت:این اتفاق، نشانه‌ای از پویایی اکوسیستم و وجود زیستگاهی غنی در این منطقه است.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از لحظه کم‌نظیر حضور پلنگ ایرانی در پارک ملی صیدوا مهدیشهر خبر داد و اظهار داشت: این ثبت در نتیجه گشت و پایش نیروهای محیط زیست منطقه حاصل شده است.

وی ادامه داد: محیط بان ها ابتدا متوجه نشانه‌های حضور پلنگ در یکی از غارهای منطقه شده و با نصب دوربین تله‌ای موضوع را تحت رصد قرار دادند.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان اظهار داشت: با بررسی دوربین تله‌ای و پایش مستمر این ثبت ارزشمند یعنی حضور پلنگ در منطقه به اثبات رسید.

یوسف پور تصریح کرد: این رویداد بار دیگر اهمیت زیستگاه غنی و بکر صیدوا را در پشتیبانی از گونه‌های شاخص حیات‌وحش کشور یادآور می‌شود.

وی افزود: این ثبت نشانه پویایی اکوسیستم و وجود زیستگاه غنی است که اقدامات حفاظتی لازم در دستور کار خواهد بود.

