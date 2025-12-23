سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از لحظه کمنظیر حضور پلنگ ایرانی در پارک ملی صیدوا مهدیشهر خبر داد و اظهار داشت: این ثبت در نتیجه گشت و پایش نیروهای محیط زیست منطقه حاصل شده است.
وی ادامه داد: محیط بان ها ابتدا متوجه نشانههای حضور پلنگ در یکی از غارهای منطقه شده و با نصب دوربین تلهای موضوع را تحت رصد قرار دادند.
مدیر کل محیط زیست استان سمنان اظهار داشت: با بررسی دوربین تلهای و پایش مستمر این ثبت ارزشمند یعنی حضور پلنگ در منطقه به اثبات رسید.
یوسف پور تصریح کرد: این رویداد بار دیگر اهمیت زیستگاه غنی و بکر صیدوا را در پشتیبانی از گونههای شاخص حیاتوحش کشور یادآور میشود.
وی افزود: این ثبت نشانه پویایی اکوسیستم و وجود زیستگاه غنی است که اقدامات حفاظتی لازم در دستور کار خواهد بود.
