به گزارش خبرنگار مهر، محیط‌بانان پارک ملی صیدوا با تلاش‌های میدانی و همکاری مؤثر مردم محلی، موفق به کسب جایزه بین‌المللی محیط‌بان از سوی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) شدند و افتخاری بزرگ را برای کشورمان به ارمغان آوردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در این باره و در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتخار بزرگ برای محیط بانان استان سمنان می‌گوید: محیط‌بانان پارک ملی صیدوا با همکاری مردم محلی و جوانان دغدغه مند موفق به کسب جایزه بین‌المللی محیط‌بان از سوی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) شدند.

سعید یوسف پور ادامه داد: این جایزه معتبر برای نخستین‌بار به ایران و منطقه خاورمیانه تعلق گرفت و نمادی از تعهد ملی به حفاظت از طبیعت و مشارکت مردمی در صیانت از زیستگاه‌های ارزشمند کشور است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان همچنین گفت: جایزه جهانی محیط بان که در اجلاسه اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیست اهدا شد ماحصل تلاش شبانه روزی همکاران و محیطبانان ما در پارک ملی صیدوا با همراهی همیاران حیات وحش به دست آمده است.

یوسف پور با بیان اینکه این جایزه تبلور گوشه‌ای زحمات محیط بانان سراسر کشورمان است، تاکید کرد: این جایزه نشان دهنده همکاری عالی بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه مدیریت عرصه و مدیریت حیات وحش بوده که این افتخار را متعلق به همه ایران و به ویژه محیط بانان سراسر کشور و استان سمنان و پارک ملی صیدوا می دانم.

وی در خاتمه صحبت‌های خود افزود: این جایزه همچنین نشان داد که جوانان دغدغه مند و علاقمند به حوزه محیط زیست و حیات وحش می‌توانند کارهای بزرگی را انجام دهند و اتکای ما می‌تواند که در بخش غیردولتی باشد.