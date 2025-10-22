بعثت کرمانشاه آماده رویارویی با نفت و گاز گچساران

افشین حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیروزی دشواری در برابر تیم شناورسازی قشم کسب کردیم و حالا در جدول رده‌بندی به عنوان یک مدعی جدی ظاهر شده‌ایم. با این حال انتظار داریم هواداران فهیم ما حساسیت بازی‌ها را درک کرده و روز شنبه در استادیوم آزادی کرمانشاه با حضور پرشور، بازیکنان و کادر فنی را برای کسب پیروزی همراهی کنند.

وی افزود: با بازگشت مصدومان، کادر فنی و بازیکنان تیم بعثت عزم خود را جزم کرده‌اند تا با پیروزی در بازی روز شنبه، همچنان در بالای جدول باقی بمانند.

مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه با اشاره به نقش ابراهیم اشکش در رأس کادر فنی گفت: تیم ما با داشتن یک سرمربی باتجربه و با دانش، در تمام بازی‌ها برای کسب سه امتیاز به میدان خواهد رفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تیم بعثت روز شنبه، سوم آبان‌ماه از ساعت ۱۵ در استادیوم آزادی کرمانشاه به مصاف تیم نفت و گاز گچساران خواهد رفت.